EN DIRECT - Sauvetage en cours dans une grotte en Thaïlande : six enfants sortis sains et saufs

ETAT DE SANTE





D'après cette journaliste présente sur place, le médecin australien à l'intérieur de la grotte aurait décidé d'évacuer d'abord les élements les plus affaiblis, pendant que les conditions météorologiques sont les plus optimales. Les opérations devraient en effet prendre entre 3 et 4 jours, et les autorités craignent un retour des fortes pluies dans les prochaines heures