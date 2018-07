EN DIRECT - Grotte en Thaïlande : le site en phase de démantèlement

MUSEIFIE ?





D'après un média thaïlandais, qui cite le chef des opérations, la grotte d'où ont été sauvés les 12 enfants et leur coach pourrait devenir un musée. "La grotte raconterait ce sauvetage épique, qui n'a été possible qu'à l'aide du monde entier", écrit le site internet. "C'est au-delà de l'opération de sauvetage. Cela a brisé les barrières de la langue et de la religion pour que tout le monde puisse atteindre ce but ensemble."