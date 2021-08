EN DIRECT - Déjà ébranlé par le séisme, Haïti sous la menace d'une tempête tropicale

LES MINISTRES MOBILISÉS "SUR LE TERRAIN"





Le Premier Ministre haïtien, Ariel Henry, a annoncé sur Twitter que le gouvernement se mobilisera davantage "sur le terrain" pour constater les dégâts et mieux assister les victimes.





"La gestion de l’aide va être accélérée, a-t-il promis. Nous allons décupler nos énergies pour atteindre, en termes d’assistance, le maximum de victimes possibles."





Dans un second tweet, il ajoute que "la présence, sur le terrain, des ministres et autres cadres du gouvernement, sera renforcée dans la perspective d’une meilleure coordination des interventions et d’une évaluation graduelle et plus précise de la situation."