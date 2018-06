EN DIRECT - Sommet du G7 : Macron assure qu'un accord "très ambitieux" est recherché

CE QUE VEULENT LES EUROPÉENS





D'après l'Élysée, les européens réunis au G7 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, UE) souhaitent des références à des règles commerciales collectives et à l'Accord de Paris dans le communiqué final du G7, et ils n'accepteront pas de mise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien.





Ils estiment également que les conditions pour un retour de la Russie dans le G8 ne sont pas réunies, mais évoquent "la possibilité d'établir un dialogue", qui sonne comme une concession faite à l'Italien Giuseppe Conte, qui avait dit plus tôt être favorable au retour de la Russie.