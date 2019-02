Leurs retrouvailles sont très attendues. Après une première rencontre en juin 2018, le président américain Donald Trump doit retrouver pendant deux jours, mercredi et jeudi, le leader nord-coréen Kim Jong-Un à Hanoï, au Vietnam. Ce second sommet, sur lequel peu de détails ont été communiqués, sera centré sur les relations entre Washington et Pyongyang et la dénucléarisation de la Corée du Nord, abordée en termes très vagues lors de leur précédente rencontre. En juin dernier à Singapour, Kim Jong-Un s'était en effet engagé à "travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne".





Ce mercredi 27 février, les deux hommes doivent se retrouver pour un tête-à-tête au Sofitel Legend Metropole, un luxueux établissement hôtelier situé en plein cœur de la capitale vietnamienne, suivi d'un dîner en compagnie de leur conseiller. Une nouvelle rencontre officielle et des négociations bilatérales sont prévues jeudi 28 février, avec l'espoir de résultats concrets.