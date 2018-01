EN DIRECT - Suivez la conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Recep Tayyip Erdogan

Le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan était reçu vendredi à l'Elysée lors d'un déjeuner, une première depuis les grandes purges qui ont suivi le coup d'Etat manqué de juillet 2016 contre le pouvoir d'Ankara. Si la question des droits de l'homme et des milliers d'arrestations qui ont accompagné le durcissement du pouvoir turc étaient au menu de la discussion, Emmanuel Macron et son homologue devaient également échanger sur les relations bilatérales et les questions régionales, dont la Syrie et Jérusalem, ainsi que sur la coopération stratégique entre les deux pays.