EN DIRECT - Suivez sur LCI la cérémonie d'hommage aux victimes du 11-Septembre

La cérémonie sera présidée par Joe Biden et son épouse Jill depuis le mémorial des tours du World Trade Center à New York. Comme chaque 11 septembre, trois heures durant, seront lus au mémorial de New York les noms de près de 3.000 morts. Cette année, les familles des victimes ont été invités à participer à la lecture des noms.

À 08H46, heure de New York - l'heure à laquelle le premier 757 s'est écrasé sur le WTC -, une minute de silence sera observée au mémorial. Cinq autres minutes de silence et des hommages musicaux se succèderont jusqu'à 12H30 (18H30, heure française) pour marquer les tragédies du 11 septembre 2001 : l'effondrement des tours de New York, l'attaque contre le Pentagone près de Washington et le crash d'un des avions à Shanksville (Pennsylvanie).