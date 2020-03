EN DIRECT - Super Tuesday : Bloomberg jette l'éponge et annonce son soutien à Biden

Le favori est un socialiste, Bernie Sanders, déjà candidat il y a quatre ans face à Hillary Clinton. Il est challengé par le revenant Joe Biden, très mal parti dans ses primaires mais qui s'est ressaisi en remportant les primaires de Caroline du Sud. Suit le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg, la sénatrice de l'aile gauche du parti Elizabeth Warren et la représentante Tulsi Gabbard.

Cette nuit, à partir de 2h du matin et jusqu'à 6 matin, LCI se met à l'heure américaine et diffusera, en partenariat avec ABC News, ce moment crucial dans les primaires du parti démocrate

Le "Super Tuesday", c'est parti : les démocrates américains votaient cette nuit dans 14 Etats pour départager le favori Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden , qui a le vent en poupe après avoir rassemblé le camp modéré dans la course à la Maison Blanche.

D'un bout à l'autre de l'Amérique, des Etats aussi importants que variés comme la Californie, le Texas, la Caroline du Nord ou la Virginie vont permettre de distribuer en tout plus d'un tiers des délégués qui désigneront in fine le candidat contre Trump lors de la convention démocrate de juillet.

"Ce soir je peux vous dire que nous allons gagner l'investiture démocrate et que nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays. Nous allons gagner."

A cette heure-ci, 34% des votes ont été comptabilisés. Joe Biden arrive en tête avec 7 Etats gagnés (148 délégués). Bernie Sanders remporte lui 4 Etats (109 délégués). Les deux plus gros Etats, à savoir le Texas et la Californie n'ont pas encore donné leur résultat.

En l'état, l'ancien vice-président a remporté 8 des 14 Etats en jeu, tandis que le sénateur socialiste en a remporté trois. Il reste toutefois deux gros morceaux, et pas des moindres : la Californie, où la victoire de Sanders est prédite avec une grande avance, et le Texas, où les deux hommes se tirent la bourre.

En dépit de résultats en demi-teinte, Bernie Sanders s'est adressé à ses troupes sur un ton particulièrement combatif : "Je vous le dis avec une confiance absolue : nous allons emporter la primaire démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays".

Après des résultats pour le moins décevants lors du "Super Tuesday", le milliardaire américain Michael Bloomberg, entré tardivement dans la campagne pour les primaires démocrates, annonce par communiqué son retrait de la course à l'investiture. L'ancien maire de New York ajoute qu'il soutient désormais la candidature de Joe Biden.

Les primaires démocrates s'accélèrent. Pas moins de 14 Etats ont voté ce mardi à l'occasion du "Super Tuesday", véritable temps fort de la course à l'investiture démocrate. Et pour cause : en quelques heures, 1.357 délégués doit être attribués – sur un total de 3.979 -, un chiffre qui peut permettre à un candidat de prendre de l'avance sur ses concurrents. Et se poser en opposant numéro 1 à Donald Trump.

Reste à savoir, qui va rafler la mise. Grand favori, Bernie Sanders va-t-il consolider son avance ? Ou être rattrapé par l'ancien vice-président Joe Biden, lequel tente d'incarner une alternative modérée au sénateur, représentant l'aile gauche du parti ? En perte de vitesse, la sénatrice Elizabeth Warren va-t-elle tenir le choc alors que sa collègue Amy Klobuchar a jeté l'éponge ? Le suspense demeure entier. Seule certitude : deux Etats vont peser dans la balance. A savoir la Californie et ses 40 millions d'électeurs, et le Texas (30 millions).