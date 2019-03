EXODE





Des milliers d'habitants fuient les villages au Cachemire Indien et Pakistanais, craignant un nouveau conflit. Au moins 2.000 personnes ont évacué les districts frontaliers de Kotli et de la vallée de Jhelum, côté pakistanais, a-t-on appris auprès de responsables, qui ont annoncé la fermeture des écoles publiques de la zone. L'exode a aussi frappé d'autres districts.





"De plus en plus de personnes quittent leurs maisons et se rendent dans des endroits plus sûrs", a déclaré Umar Azam, un fonctionnaire à Kotli. Internet a également été coupé dans certains territoires près de la frontière, ce qui est souvent un signe de forte activité militaire. Femmes, hommes et enfants, portant sacs et valises, étaient visibles sur les routes. Certains étaient accompagnés de leur bétail.





Côté indien, les habitants font également état de bombardements intensifs après une nuit où les obus ne sont pas tombés loin des villages. A Poonch, plus au sud de la Ligne de contrôle, les autorités ont demandé aux habitants de préparer des bunkers, même si aucune victime n'y a été recensée à ce stade.





Certains ont entrepris, seaux à la main, de vider l'eau ayant noyé ces abris souterrains après un hiver rigoureux. D'autres ont quitté leurs maisons. "Cela arrive régulièrement", observe l'un d'entre eux, qui a requis l'anonymat. "Mes proches savent que ma famille va arriver". D'après Baseer Khan, un haut responsable gouvernemental du Cachemire indien, les autorités sont toujours prêtes à évacuer les habitants de la frontière, mais aucun ordre n'a pour l'instant été donné en ce sens.