EN DIRECT - Tensions avec l'Iran : "mort à l'Amérique", crient les manifestants de Téhéran

WASHINGTON REGRETTE LA DÉCISION DU PARLEMENT IRAKIEN





Le parlement irakien a adopté ce dimanche une résolution (non contraignante) demandant au gouvernement d'ordonner le départ de toutes les forces étrangères d'Irak. Une nouvelle que les Etats-Unis ont regretté dans un communiqué visant à apaiser, tant bien que mal, les tensions.





"Alors que nous attendons des clarifications supplémentaires sur la nature juridique et l'impact de la résolution adoptée aujourd'hui, nous exhortons fortement les dirigeants irakiens à reconsidérer l'importance de la relation économique et sécuritaire actuelle entre nos deux pays et de la présence continue de la coalition internationale pour vaincre l'État islamique, a déclaré Morgan Ortagus, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué.