EN DIRECT - Tensions dans le Golfe : Macron appelle Etats-Unis et Iran à "la reprise des négociations"

MACRON





Emmanuel Macron a appelé, depuis la tribune de l'ONU, les Etats-Unis et l'Iran à reprendre des "négociations" pour éviter les "risques d'embrasement" dans le Golfe. "Plus que jamais le temps est à la reprise des négociations entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Iran, les signataires du JCPOA (accord sur le nucléaire iranien) et les puissances de la région concernées au premier titre par la sécurité et la stabilité de celle-ci", a-t-il déclaré.