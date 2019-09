EN DIRECT - Tensions Etats-Unis/Iran : pour Emmanuel Macron, "quelque chose peut se passer à New York

EMMANUEL MACRON





Le président français espère encore que "quelque chose se passe" sur le dossier iranien lors de l'Assemblée générale de l'ONU, même si les attaques contre l'Arabie Saoudite ont "changé la donne", a-t-il confié à quelques journalistes en route pour New York.





"Est-ce qu'on a augmenté les chances d'une rencontre" entre Donald Trump et Hassan Rohani "avec ces frappes ? Non. Il faut être lucide. On voit bien que les choses sont en train de se tendre", a-t-il déclaré dimanche soir à quelques journalistes embarqués dans son avion, dont ceux du Parisien et du Monde.





"Les Iraniens sont sur le chemin d'une montée en tension qui est une erreur stratégique", "pour eux-mêmes, comme pour la région et la sécurité collective", a-t-il souligné.





"Il y a un enjeu à New York. Les deux protagonistes de la crise sont là. Il y a une unité de lieu et pas tout à fait une unité d’action car nous ne sommes pas en Arabie saoudite, mais quelque chose peut se passer."