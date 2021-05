EN DIRECT - Proche-Orient : nouveaux raids meurtriers sur Gaza, un émissaire américain se rend à Jérusalem

DÉCRYPTAGE





L'armée israélienne ne s'est pas contentée de légères frappes de représailles, comme elle le fait occasionnellement. Elle a pilonné Gaza sans relâche. Mais que veut Israël avec cette escalade militaire ?





Dès les premières salves de roquettes, le Premier ministre israélien a immédiatement accusé le Hamas d'avoir franchi une "ligne rouge". Menacé de perdre le pouvoir - à la faveur d'une possible coalition entre l'opposition et des partis arabes - Benjamin Netanyahu "doit montrer au Hamas qu'il ne peut rien lui dicter", d'après l'analyse de Yaakov Amidror. Ancien conseiller à la sécurité nationale du chef de l'exécutif, il estime auprès de l'AFP qu'Israël doit donc non seulement "détruire les capacités et les infrastructures" du Hamas, mais aussi "tuer" ses dirigeants.





Pour Naji Shurab, professeur de sciences politiques à l'université islamique de Gaza, Israël cherche certes à "affaiblir" le Hamas mais aussi à "consolider" la division entre factions palestiniennes. "Mais c'est un jeu dangereux, car il est possible que le soulèvement s'étende en Cisjordanie et mette fin à l'Autorité palestinienne" de Mahmoud Abbas, ce qui plongerait encore plus les Palestiniens dans l'inconnu.