EN DIRECT - Proche-Orient : une frappe israélienne touche le domicile du chef du Hamas à Gaza

LE RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE DE SAMEDI





- Le dernier bilan fait état de plus de 157 morts du côté de la Palestine, parmi lesquels 41 enfants ; et au moins 10 personnes tuées en Israël, dont un enfant et un soldat) et 1660 blessés des deux côtés des affrontements.





- Dans l'après-midi, les locaux d’Associated Press et la chaîne qatarie Al Jazeera ont été bombardés par les frappes israéliennes. Le directeur de la chaîne d'information Mostafa Souag a fustigé "une violation flagrante des droits humains" destinée à "cacher le carnage et la souffrance indicibles de la population de Gaza", territoire surpeuplé sous blocus israélien.





- Après ces attaques, le président américain Joe Biden a demandé au Hamas de cesser ses tirs de roquettes sur Israël lors d'un échange téléphonique avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Devant ces violences, il a aussi indiqué "sa grande inquiétude" au leader israélien et rappelé qu'il était "capital" d'assurer la sécurité des journaliste.





- Du côté de la France, selon les services du ministère de l'Intérieur, 22.000 manifestants ont défilé en soutien à la Palestine. En tout, plus de 18.500 hors capitale, jusqu'à 3500 à Paris, pour un total de 60 actions. La plus grande manifestation s'est trouvée à Strasbourg, où 4000 personnes ont défilé. Suivent Marseille (1500), Lyon et Nantes (1000), Nancy (700) et Bordeaux (600). 51 interpellations ont été recensées, dont 44 à Paris.





- Vers une solution, peut-être ? Les cinq membres du Conseil de sécurité, dont la France et les États-Unis, se réuniront ce dimanche après-midi pour évoquer le vif regain de tensions entre Israël et le Hamas.