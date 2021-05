EN DIRECT - L'interdiction de la manifestation pro-palestinienne à Paris confirmée en justice

RADICALITÉ





"Vous avez effectivement la montée d'une forme de radicalité chez certains jeunes arabes d'Israël, chez certains jeunes juifs d'Israël. Mais je dirais que pour l'instant, c'est quand même extrêmement limité", indique le docteur en géopolitique Frédéric Encel, qui ne croit pas à une éventuelle guerre civile. "On parle beaucoup ces derniers jours, et à juste titre, de l'affrontement entre le Hamas, qui a toujours joué la politique du pire, et Israël. Mais on ne dit pas suffisamment que la Cisjordanie, donc la partie la plus importante des territoires palestiniens, est en revanche extrêmement calme", fait-il remarquer.