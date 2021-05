EN DIRECT - Tensions au Proche-Orient : nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue dimanche

LE SÉNÉGAL APPELLE À "LA DÉSESCALADE"





Des voix s'élevaient au Sénégal pour presser le pouvoir de s'exprimer sur la crise, le président, Macky Sall, a appelé jeudi Israël et les Palestiniens à la "désescalade". Dans un message télévisé adressé aux musulmans et aux chrétiens à l'occasion de la célébration concomitante de la fin du Ramadan et de l'Ascension, le président sénégalais a lancé "un appel pour une désescalade, afin que la paix revienne et que les discussions saines et sereines puissent être engagées entre ces deux communautés dans le respect du droit international".





Outre la présidence du Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien, "Israël est également un partenaire. Nous l'invitons à tenir compte de la situation et à agir dans le sens de l'apaisement", a-t-il dit. Dans un communiqué publié par ailleurs, le gouvernement "condamne le recours à la violence sous toutes ses formes" entre Israël et les Palestiniens, et "réitère son attachement à l'avènement d'un État palestinien viable coexistant avec l'État d'Israël".