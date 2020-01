EN DIRECT - Tensions USA/Iran : Téhéran classe comme "terroristes" toutes les forces américaines

ONU





Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi les dirigeants du monde à la "retenue maximale" et à "renouer le dialogue" pour "stopper l'escalade" des tensions internationales. "Les tensions géopolitiques sont à leur plus haut niveau du siècle et ces turbulences augmentent", a affirmé Guterres dans une déclaration solennelle au siège des Nations unies, lors de laquelle il a souhaité que "l'année 2020 soit bien meilleure que 2019".





"Ce chaudron de tensions mène de plus en plus de pays à prendre des décisions imprévisibles, aux conséquences imprévisibles et avec des forts risques de mauvais calculs", a-t-il dit, sans explicitement mentionner les tensions extrêmes au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis.