LA FAMILLE ROYALE DES PAYS-BAS RÉAGIT





La famille royale hollandaise réagit à cette attaque. Le roi Willem-Alexander et la reine Máxima : "Nous sommes profondément attristés par le fait que trois personnes sont mortes dans une attaque à Utrecht et que d'autres ont été grièvement blessées. Nous adressons nos pensées aux victimes et leurs familles."





"Soyons unis et unis pour une société dans laquelle les gens peuvent se sentir en sécurité et dans laquelle règnent la liberté et la tolérance. Nous sommes reconnaissants à tous les travailleurs humanitaires qui travaillent actuellement pour les personnes touchées. Utrecht. "