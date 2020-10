EN DIRECT - Trump repart en campagne : "Nous allons éradiquer le virus chinois une fois pour toutes", lance le président américain

PENCE VS HARRIS : DEBAT A SUIVRE EN DIRECT A 3H SUR LCI ET LCI.FR

La sénatrice Kamala Harris, qui épaule Joe Biden dans sa course à la Maison Blanche, deviendrait, si ce dernier est élu, la première femme vice-présidente des Etats-Unis. Pour cela, reste à convaincre les électeurs qui votent le 3 novembre. Le débat prévu ce mercredi face à Mike Pence sera un tournant dans cette campagne, mais il en faut plus pour l'impressionner. Son portait ici.

Elle accueille Kamala Harris, colistière de Joe Biden, et Mike Pence, bras droit de Donald Trump. Ils se font face à près de quatre mètres de distance et séparés d'une paroi de plexiglas. Des mesures, critiquées par des experts qui doutent de leur efficacité, liées à la pandémie de Covid-19.

Les conséquences de la crise sanitaire sur l'économie américaine s'invitent dans le débat. "Nous avons réussi à retrouver des emplois grâce aux mesures prises par le Donald Trump", soutient l'actuel vice-président, qui annonce un chiffre de 15 millions de postes sauvés. "2021 sera la plus grande année économique pour les Etats-Unis", avance-t-il. Kamala Harris, elle, défend le bilan de Joe Biden lors de son mandat avec Barack Obama et pointe une "récession" actuelle "comparable à la Grande Dépression."

"Je suis fier de notre bilan d'un point de vue environnemental." Comme Donald Trump la semaine précédente face à Joe Biden, Mike Pence, sur le plan écologique, entreprend de séparer les questions environnementales et climatiques. "Le climat change mais le problème est de savoir quelle est la cause de ce changement", assure l'avocat de formation, qui pointe l'importance économique du secteur de l'énergie dans le pays.

"La Chine est responsable du coronavirus" : pour Mike Pence, la position des Etats-Unis face à son concurrent asiatique passe d'abord par le prisme de la crise sanitaire. "La Chine et l'OMS n'ont pas été honnêtes envers le peuple américain", accuse Mike Pence, qui souligne, encore une fois, la fermeture des frontières décidée par la présidence. "Nous allons continuer à adopter une position forte face à la Chine", assure-t-il. "L'approche de Donald Trump face à la Chine a entraîné des morts et des pertes d'emplois", rétorque Kamala Harris.

La mort de George Floyd, et les tensions qui en ont découlé, surgissent dans le débat. "Il n'y a aucune excuse passé pour ce qu'il s'est passé, réagit Mike Pence. Justice sera rendue. Mais il n'y a pas d'excuse non plus pour les émeutes qui ont suivi."

Deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami, en Floride, et à Nashville, dans le Tennessee.

Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés mercredi 7 octobre dans un climat plus serein que celui, jalonné d'invectives et d'insultes, opposant Donald Trump et Joe Biden huit jours plus tôt. Regardez le débat en intégralité.

Le second duel entre Donald Trump et Joe Biden aura-t-il lieu ? Quelques minutes après la décision de la commission des débats d'organiser un face-à-face non pas dans la même salle mais de façon virtuel, le président républicain a annoncé qu'il refuserait de participer si tel était le cas.

Durant son interview qui a duré plus d'une heure, Donald Trump a également réitéré ses attaques contre Joe Biden, qu'il présente depuis des mois comme "sénile" ou "endormi", et qu'il a cette fois qualifié de "déficient intellectuellement".

"Joe Biden mettra fin au second amendement" : dans un tweet plein de colère, Donald Trump s'en prend une énième fois à son rival et met en garde les électeurs : si le démocrate est élu, il "coulera l"économie, augmentera les impôts, mettre fin au second amendement et baissera le budger, voire fermera, la police." Et de prévenir : "La banlieue est la prochaine sur la liste, soyez prévenus".

Donald Trump a déjà mis en cause l’intégrité du futur scrutin en raison du vote par correspondance et a refusé de s’engager à une transition pacifique du pouvoir s’il perd l’élection.

Devant une foule criant "Quatre ans de plus", M. Trump, qui ne portait pas de masque, a aussi assuré que le coronavirus allait "disparaître", qu'il était "en train de disparaître". "Grâce au pouvoir de la science et de la médecine américaines, nous allons éradiquer le virus chinois une fois pour toutes", a lancé le président sortant qui paraissait en pleine forme.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.