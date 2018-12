SOLIDARITÉ





Voici l'appel à la solidarité du Secours populaire après la tragédie survenue en Indonésie :





"Des milliers d’enfants et de familles se retrouvent sans domicile et ont tout perdu. Avec ses partenaires indonésiens et philippins, le Secours populaire est en mesure d’agir pour soutenir les victimes de cette catastrophe et leur apporter la solidarité. Il s’agit tout d’abord de répondre aux besoins de première nécessité (distributions alimentaires, d’eau potable, de produits d’hygiène, mises à l’abri, etc.).





Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours populaire français, dans tous les départements ou au 9/11, rue Froissart BP 3303 75 123 Paris Cedex 03 01 44 78 21 00 Préciser "Fonds d’urgence".