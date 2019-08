EN DIRECT - Tueries de masse : que va annoncer Donald Trump sur les armes à feu ? Suivez en direct sa conférence de presse

CE QU'IL FAUT RETENIR





LES FAITS





- Une fusillade a fait vingt morts samedi 3 août à El Paso (Texas). Vers 10H40, un homme blanc âgé de 21 ans a ouvert le feu sur des gens venus faire leurs courses dans un hypermarché Walmart. Il a également fait 26 blessés, dont plusieurs sont dans un état critique.





- Treize heures plus tard à Dayton dans l'Ohio, dans le nord-est du pays, un homme ouvre le feu dans un quartier animé du centre-ville peu après une heure du matin, faisant neuf morts et 27 blessés. Le suspect, qui utilisait un fusil d'assaut équipé de chargeurs à grande capacité, avait des munitions supplémentaires et un gilet pare-balles. Il a été tué moins d'une minute après avoir ouvert le feu par des policiers qui étaient en patrouille dans les environs.





QUI SONT LES TIREURS ?





- Le tireur d'El Paso est un homme blanc de 21 ans originaire d'Allen, près de Dallas, à neuf heures de voiture du lieu du crime. Selon certains médias, il s'appelle Patrick Crusius. L'homme a été inculpé pour meurtres, a annoncé la police. Les autorités ont déclaré qu'elles allaient requérir la peine de mort à son encontre.

- La police a annoncé que l'auteur de la fusillade de Dayton était Connor Betts, un homme blanc de 24 ans. Sa sœur, Megan Betts, figure parmi les victimes.





QUI SONT LES VICTIMES ?





Parmi les victimes de la tuerie d'El Paso, qui n'ont pas encore été identifiées, figurent six Mexicains. Selon certains médias, les blessés sont âgés de deux à 82 ans. Une femme de 25 ans est morte en protégeant son bébé de deux mois, a affirmé sa sœur.

Dans l'Ohio, la police a identifié les neuf victimes du tireur comme étant cinq hommes et quatre femmes. Parmi elles, six étaient noires et trois blanches. La plus jeune, la sœur du tireur, avait 22 ans et le plus vieux, 57 ans. La fusillade a duré si peu de temps qu'il est "difficile d'imaginer" que le tireur ait choisi sciemment toutes ses victimes, a souligné un policier.





QUELLE RÉACTION ?





- Donald Trump a assuré que "la haine" n'avait pas sa place aux Etats-Unis et a relancé les critiques contre le ton incendiaire du président, accusé par ses détracteurs de nourrir les tensions dans le pays. "Il faut que ça s'arrête. Ça dure depuis des années", a-t-il poursuivi en référence aux tueries de grande ampleur qui frappent régulièrement les Etats-Unis.





- Sur Twitter, il a accusé les médias de "grandement" contribuer, en propageant des "fake news", "la colère et la rage" aux Etats-Unis. "La couverture des informations doit commencer à être équitable, nuancée et non partisane, sinon ces terribles problèmes ne feront que s'aggraver!", s'est-il exclamé.





- Le FBI annonce dans un communiqué mettre en oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour que "justice soit rendue aux victimes".