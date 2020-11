EN DIRECT - Joe Biden blessé au pied après avoir joué avec son chien

"AMERICA IS BACK"

"C'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à guider le monde et pas à s'en retirer". Voilà comment Joe Biden a présenté son équipe diplomatique, ce mardi à Wilmington, incarnant ainsi une rupture avec l'isolationnisme de l'administration Trump.





"Nous ne pouvons pas résoudre seuls les problèmes du monde, nous devons travailler avec les autres pays", a affirmé le futur secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, prônant une coopération internationale pour "résoudre les problèmes du monde", promettant d'agir "avec humilité et confiance".





Après quatre années de relations difficiles avec les diplomaties, la tâche est immense. S'adressant "au peuple américain, à [s]es collègues diplomates et employés du service public dans le monde entier", la future ambassadrice américaine à l'Onu a déclaré "que l'Amérique est de retour, le multilatéralisme est de retour, la diplomatie est de retour".





Kamala Harris a mesuré l'ampleur du défi : "Il faudra regrouper et renouveler les alliances de l'Amérique, rebâtir et renforcer les institutions de sécurité nationale et de politique étrangère qui assurent notre sécurité et défendent nos intérêts nationaux, et s'attaquer à la menace existentielle du changement climatique qui nous met tous en danger", a-t-elle dit.