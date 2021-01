EN DIRECT - Vers une destitution de Donald Trump ? Nancy Pelosi prête à lancer la procédure

RÉACTIONS

Qu'est-ce qu'inspire la suspension du compte Twitter de Donald Trump en France ? Côté gouvernemental, si on ne va pas plaindre le président, on en est pas moins interrogé par la façon de faire. Le secrétaire d'Etat au numérique juge ainsi la démarche justifiable tout en posant "des questions fondamentales" sur la "régulation du débat public".





Et d'estimer : "La régulation du débat public par les principaux réseaux sociaux au regard de leurs seuls CGU (conditions générales d'utilisation), alors qu'ils sont devenus de véritables espaces publics et rassemblent des milliards de citoyens, cela semble pour le moins un peu court d'un point de vue démocratique".





Après Marine Le Pen (voir plus bas dans ce live), c'est son collègue au Parlement européen Jérôme Rivière qui a fait remarquer que le compte du guide suprême iranien Ali Khamenei était toujours actif, y voyant une prise de parti en faveur des "plateformes islamogauchistes aux relents totalitaires".





Du côté du PS, le sénateur Rachid Temal a jugé que cette décision posait "la question du rôle et volonté de la puissance publique face à ces outils qui permettent le meilleur et pire" et demande l'instauration d'une "autorité interétatique".





Pour la député LREM Aurore Bergé enfin, "on peut combattre Trump et le chaos qu'il a entraîné mais refuser de se réjouir de voir les Gafa décider seuls, sans contrôle du juge, sans recours possible".