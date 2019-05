EN DIRECT - Venezuela : l'opposition fait état de quatre morts dans les manifestations

Une "tentative de coup d’Etat". Le gouvernement vénézuélien a vivement dénoncé mardi le soutien apporté par un groupe de militaires à l’opposant Juan Guaido. Debout devant un petit groupe de "valeureux soldats" en uniformes depuis une base militaire de Caracas, le président autoproclamé du Venezuela s'est adressé à ses concitoyens à la veille des manifestations du 1er-Mai dans une vidéo postée sur Twitter.





Après des "années de persécution et de peur", celui qui se désigne comme le "président légitime et chef des armées", convoque les "forces armées à se ranger du côté du peuple, du futur […] du progrès" pour accompagner sa "lutte non-violente" le 1er mai. "C'est le moment !", a lancé plus tard Juan Guaido. "Il n'y a plus de retour en arrière. L'avenir nous appartient : le peuple et l'armée unis pour mettre fin à l'usurpation."