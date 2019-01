ETATS-UNIS





Les Etats-Unis ont appelé les ressortissants américains à "ne pas se rendre" au Venezuela en raison des risques pour leur sécurité en pleine crise politique et diplomatique. L'avertissement aux voyageurs, qui encourageait jusque-là les Américains à éviter de se rendre sur place, a été relevé au plus haut niveau d'alerte après la reconnaissance par Washington comme président par intérim de l'opposant Juan Guaido. Le département d'Etat américain met notamment en garde contre la criminalité, les manifestations qui peuvent dégénérer et les "arrestations arbitraires de citoyens américains", soulignant que les Etats-Unis n'ont qu'une "capacité limitée à fournir une assistance d'urgence" en raison du rappel du personnel diplomatique non essentiel.