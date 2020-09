EN DIRECT - Elections américaines : un premier débat Trump-Biden extrêmement tendu

BILAN EPIDEMIQUE





C'est l'un des dossiers les plus brûlants de ce débat : Chris Wallace enchaîne avec le bilan de la crise sanitaire et sa gestion par le président sortant. L'occasion pour les candidats de s'exprimer pendant deux minutes sans interruption et pour Joe Biden de dénoncer l'inaction, selon lui, de son rival républicain. "Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attendu, attendu et il n'a pas de programme", attaque-t-il, dans la ligne de ses prises de position ces derniers mois.





Donald Trump réplique en défendant son choix de fermeture des frontières : "Si on vous avait écouté, le pays serait resté ouvert et nous aurions des millions de morts, pas 200.000." Le président sortant développe : "J'ai fermé la frontière et vous vous avez dit : "C'est un raciste, c'est un xénophobe." "