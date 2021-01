EN DIRECT - Melania Trump ne fera pas visiter la Maison-Blanche à Jill Biden, une première depuis 1952

INSOLITE





Quand la musique rime avec la politique. Le groupe pop-rock The New Radicals va se reformer, le temps d'une journée, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, un clin d'oeil au fils défunt du nouveau président et au mari de la future vice-présidente.





Formé à Los Angeles en 1997, The New Radicals n'aura effectué qu'un bref passage dans le monde de la musique, avant de se séparer en 1999, le temps de sortir un tube, "You Get What You Give". Le titre s'est hissé au sommet des ventes de disques dans plusieurs pays, dont le Canada.





Dans son autobiographie, "Promise Me, Dad" ("Promets-moi papa"), publiée en 2017, Joe Biden raconte que la chanson est devenue un hymne pour la famille Biden durant la maladie de son fils Beau, décédé d'une tumeur au cerveau en 2015. Les paroles semblent s'adresser à tous ceux qui traversent une période difficile, en particulier aux plus modestes, avec un message d'espoir. La chanson se termine aussi par un appel à résister à l'oppression des puissants.





The New Radicals, qui a accepté de se reformer à l'invitation de l'équipe Biden-Harris, se produira mercredi lors de la "Parade Across America", qui remplace la traditionnelle parade suivant l'investiture officielle, a indiqué le comité d'organisation dans un communiqué.