EN DIRECT - Dès son entrée à la Maison-Blanche, Biden prendra 17 mesures présidentielles pour effacer le bilan de Trump

OUTRE-ATLANTIQUE





Avec quelques heures d’avance, le Premier ministre Britannique a adressé ce mardi ses félicitations à Joe Biden, dont l’investiture doit avoir lieu le lendemain. "Je suis impatient de collaborer étroitement avec sa nouvelle administration alors que nous combattons le Covid et que nous reconstruisons en mieux à partir de la pandémie", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué.





"En matière de lutte contre le Covid et le changement climatique, de défense, de sécurité et de promotion et de défense de la démocratie, nos objectifs sont les mêmes et nos nations travailleront main dans la main pour les atteindre", a-t-il également ajouté. Le Royaume-Uni organise cette année le G7 et la grande conférence de l’ONU sur le climat (COP26), deux événements pour lesquels son chef du gouvernement se dit "impatient" d’accueillir le nouveau président des Etats-Unis.