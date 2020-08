EN DIRECT - Beyrouth : les explosions ont fait plus de 100 morts, selon la Croix-Rouge

PLUS DE 100 MORTS SELON LA CROIX ROUGE LIBANAISE





Les deux gigantesques explosions au port de Beyrouth qui ont dévasté mardi des quartiers entiers de la capitale libanaise ont fait au moins 100 morts et plus de 4.000 blessés, a indiqué mercredi la Croix Rouge libanaise.





"Jusqu'ici, plus de 4.000 personnes ont été blessées et plus de 100 ont été tuées. Nos équipes poursuivent leurs recherches et opérations de secours dans les zones environnantes", a ajouté l'organisation dans un communiqué.