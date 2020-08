EN DIRECT - Beyrouth : 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine des explosions, selon les autorités

DU NITRATE D'AMMONIUM SERAIT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT





Le Premier ministre libanais annonce que les explosions de Beyrouth ont été causées par près de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium - un engrais chimique et également composant d'explosifs - non sécurisées dans un entrepôt pendant 6 ans. "Il est inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire sur cette question", a déclaré le chef du gouvernement durant la réunion du Conseil supérieur de défense, selon des propos rapportés par un porte-parole en conférence de presse.