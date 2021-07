EN DIRECT - Inondations : au moins 59 morts en Allemagne, des centaines de personnes recherchées

AIDES D'URGENCE





Le gouvernement local de Wallonie, région belge touchée par les inondations qui ont fait au moins neuf morts en Belgique, a annoncé ce jeudi déployer des aides d'urgences à destination des communes sinistrées.





Selon le communiqué diffusé dans la soirée, une enveloppe de 2,5 millions d'euros doit être versée "dans les plus brefs délais" afin de "financer le support logistique et les moyens matériels et humains pour assurer les interventions urgentes (nettoyage, déblaiement, etc.)".