A vos réveils ! Suivez cette nuit le premier débat Biden-Trump en direct sur LCI

90 minutes de face à face après des mois d’invectives. Donald Trump et Joe Biden vont s’affronter lors du 1er débat de la campagne présidentielle américaine ce mardi, à 35 jours d'un scrutin sous très haute tension. Plus de 80 millions de téléspectateurs sont attendus pour cet événement que vous pourrez suivre en direct sur LCI et LCI.fr. Réglez votre réveil : à partir de 3 h du matin (21 heures aux Etats-Unis), vous n’aurez qu’à cliquer dans le lien ci-dessous pour suivre en vidéo et en direct le débat – traduit en français - entre le président républicain, 74 ans et l'ancien vice-président démocrate, 77 ans.

Suivez le débat en direct à partir de 3 heures du matin en cliquant ici

Covid-19 oblige, aucune poignée de main n'est prévue pour ce duel devant un public restreint. Distancé dans les sondages depuis de longues semaines, Donald Trump espère une bonne soirée - ou un spectaculaire faux-pas de son adversaire démocrate - pour se relancer.