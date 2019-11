EN DIRECT - Violences à Gaza : les frappes israéliennes font 32 morts, un cessez-le-feu entre en vigueur

QUI ÉTAIENT LES CIBLES DES FRAPPES ISRAÉLIENNES ?





L'armée israélienne a mené ce mardi matin 12 novembre, une opération ciblée à Gaza contre un haut commandant du Jihad islamique, Baha Abou al-Ata, et son épouse Asma. Agé de 41 ans et père de cinq enfants, Baha Abou Al-Ata avait rejoint les rangs du groupe palestinien dans les années 1990 et était son commandant pour le Nord de Gaza.





Israël accuse Ata d'avoir été derrière un récent tir de roquette depuis la bande de Gaza en territoire israélien, l'armée israélienne le décrivant comme une "bombe à retardement" dans le communiqué annonçant la frappe. Il est également accusé d'avoir organisé des tirs de snipers et des lancements de drones.





Dans le même temps, dans la capitale syrienne de Damas, des frappes ont ciblé à l'aube la maison d'un responsable politique du Jihad islamique, tuant deux personnes dont son fils, ont indiqué l'agence officielle syrienne Sana et le Jihad islamique, en imputant la responsabilité à Israël qui s'est refusé à tout commentaire.