EN DIRECT - Violents incendies en Grèce : le bilan s'alourdit à 60 morts, Tsipras appelle à l'aide

SOLIDARITÉ





Les travailleurs du centre de prévention et contrôle des maladies (KEELPNO) organisent des points de collecte dans la capitale grecque. Matériel médical de base (gaze, désinfectant...), couches, lingettes pour bébés et nourriture non périssable. De son côté, la municipalité de Marathon collecte de l'eau et de la nourriture pour les sinistrés.