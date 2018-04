EN DIRECT – Macron reçu par Trump à la Maison Blanche : "Nous avons beaucoup de décisions à prendre"

DISCOURS D'INTRODUCTION

Le Président a dit quelques mots en anglais à son arrivée, avant de parler en français.

"Nous sommes très heureux et honorés d'être ici, avec ma femme Brigitte, pour répondre à l'invitation du président Donald Trump et de son épouse Melania pour cette première visite d'Etat de son mandat. J'aurai l'occasion de m'exprimer au Congrès et devant la jeunesse américaine à l’université. Ce voyage est très important pour nous. Nous aurons l'opportunité d'avoir des discussions sur des dossiers bilatéraux, sur des sujets économiques, culturels, militaires, diplomatiques, scientifiques. Mais aussi sur des dossiers multilatéraux importants nos deux pays et le monde entier, sur l'environnement également. Nous sommes les garants du multilatéralisme contemporain et je crois que nous avons beaucoup de décisions importantes à prendre. Cette visite est très importante dans les temps qui sont les nôtres, avec beaucoup de troubles et de menaces."