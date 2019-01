En Espagne, Manuel Valls rejette tout soutien de l'extrême droite

La séquence, de quelques secondes, aurait pu passer inaperçue. Elle apparaît sur une vidéo de pré-campagne de Manuel Valls, l'ancien premier ministre français, désormais candidat à l'élection municipale de Barcelone. "Manuel Valls, pour Barcelone, c'est le changement, l'union et l'espérance", affirme une jeune femme.





Cette vidéo, publiée le 27 décembre 2018, a désormais disparu du compte Twitter officiel du Catalan. Et pour cause : la jeune femme en question a été reconnue par des internautes : quelques mois plus tôt, elle chantait à Barcelone la version de l'hymne espagnol en vigueur pendant la dictature franquiste, et insultait les indépendantistes ainsi que le drapeau catalan. Ce qui n'a pas échappé à un militant indépendantiste catalan, qui a superposé les deux séquences.