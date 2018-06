En Espagne, Pedro Sanchez choisit un gouvernement féminin et pro-européen

Il est LE plus féminin que l'Espagne ait jamais connu. Pas moins de onze femmes pour six hommes. Ce mercredi, le socialiste espagnol Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir après la chute du conservateur Mariano Rajoy, a présenté un nouveau gouvernement pro-européen et majoritairement féminin.





Ce gouvernement est aussi le plus minoritaire depuis le rétablissement de la démocratie. Le Parti Socialiste ne dispose que de 84 députés sur 350 et dépendra donc de la marge de manœuvre que voudront bien lui laisser le parti de la gauche radicale Podemos, les nationalistes basques et les indépendantistes catalans, qui ont soutenu la motion de censure contre Mariano Rajoy.