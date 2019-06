En Floride, Donald Trump lance officiellement sa campagne pour 2020

C’est depuis Orlando, en Floride, que Donald Trump a donné mardi 18 juin le coup d’envoi de sa campagne pour la présidentielle 2020. Le président américain, en quête d'un second mandat après sa victoire-surprise de 2016, s’est exprimé devant 20 000 personnes environ sur la scène de l'Amway Center, et a rapidement enflammé la foule de ses supporters."Regardez ce qui se passe à Orlando en ce moment! On n'a jamais rien vu de pareil (sauf si vous jouez de la guitare). Cela va être de la folie", tweetait avant même son discours le président de 73 ans.





"Quatre ans de plus! Quatre ans de plus!", reprenaient régulièrement ses soutiens dans la salle, rythmant un discours à la tonalité très agressive, sans véritables nouvelles propositions politiques. Promettant "un séisme dans les urnes", M. Trump l'a assuré : "nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore. Et cette fois nous allons finir le travail".