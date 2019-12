En fuyant le Japon, Carlos Ghosn abandonne plusieurs millions d'euros de caution

Pou l'avocat, la fuite de Carlos Ghosn est un coup dur. L'équipe de défense du patron déchu, avec qui il préparait son procès lors de réunions, a "complètement perdu la face", indique à l'AFP l'ex-procureur et aujourd'hui avocat Nobuo Gohara, extérieur au dossier mais qui en analyse depuis le départ les éléments. "Ils ont promis au juge que Carlos Ghosn resterait au Japon comme condition de sa libération sous caution. Ils ont conservé ses passeports mais il est parti à l'étranger", souligne-t-il.

Avec son départ surprise, Carlos Ghosn a donc laissé sur place ses trois passeports libanais, français et brésilien, mais aussi la caution qu'il avait payée pour pouvoir sortir de prison. Une somme versée en deux temps : le 5 mars 2019, un juge avait accepté qu'il sorte de prison contre un milliard de yens (8 millions d'euros), avec interdiction de quitter le Japon. De nouveau arrêté un mois plus tard, ce sont cette fois 500 millions de yens (quatre millions d'euros) qu'il avait dû débourser pour recouvrer la liberté, toujours sous de strictes conditions. Au total, ce sont donc quelque 12 millions d'euros que l'ex-PDG, qui a peu de risque d'être renvoyé au Japon en l'absence de traité d'extradition entre Beyrouth et Tokyo, a abandonnés en prenant la fuite. Ce que confirme la chaîne de télévision NHK. "Sa libération sera probablement annulée et sa caution d'environ 14 millions de dollars perdue", écrivent nos confrères nippons.