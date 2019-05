En Hongrie, le naufrage d'un bateau de tourisme fait au moins 7 morts

En raison de chutes de pluie abondantes mercredi et depuis le début du mois de mai, un fort courant agite le Danube, compliquant la tâche des secours et laissant craindre un bilan plus élevé. Les recherches se poursuivaient au coeur de la nuit et des plongeurs étaient en intervention sur une vaste zone du fleuve, a indiqué Pal Gyorfi. Après plusieurs heures de recherche, l'épave du bateau a été localisée près du pont Marguerite, selon la chaîne de télévision hongroise M1.