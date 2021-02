EN IMAGES - Algérie : des milliers de manifestants pour l'anniversaire du Hirak

Dès lundi soir, des "hirakistes" avaient convergé de plusieurs wilayas (préfectures) d'Algérie pour prendre part à ce rassemblement. Dans la continuité des marches du Hirak, suspendues depuis près d'un an en raison de la crise sanitaire, ils réclament "un Etat civil et pas militaire", "la liberté de la justice", "la liberté d'expression et de presse" et la libération des détenus d'opinion, d'après les banderoles affichées dans la ville.