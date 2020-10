EN IMAGES - Kim Jong-un fait défiler son armée et dévoile un missile balistique géant

La parade, qui selon l'état-major sud-coréen, s'est déroulée tôt samedi matin, plusieurs heures avant sa diffusion à la télévision, et a été "attentivement" suivi par les services de renseignement sud-coréens et américains. Le défilé s'est ouvert avec une image d'une affiche de propagande montrant trois Nord-Coréens brandissant la faucille, le marteau et le pinceau, symboles du parti au pouvoir, avec le slogan "La plus grande victoire pour notre grand parti". Des escadrons de soldats armés et des véhicules militaires, les uns plus gros que les autres, ont défilé en direction de la place Kim Il Sung.