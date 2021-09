EN IMAGES - Inondations historiques dans la région de New York, frappées par le chaos de la tempête Ida

Le bilan continue à évoluer. Mais, au moins 44 personnes sont mortes à New York et ses alentours après des pluies torrentielles et des inondations historiques survenues dans la nuit de mercredi à jeudi.

Dans les quartiers du Bronx, de Brooklyn et de Queens notamment, de nombreux automobilistes ont été surpris par ces événements climatiques soudains et n'ont pas eu d'autres choix que d'abandonner leur voiture sur leur trajet. Les rues, avenues, voies rapides ont été soudainement transformées en torrents.

Les fortes précipitations sur New York ont envahi le métro. Le service a été interrompu et plus de 800 passagers ont dû être secourus. Jeudi, le Metropolitan Transportation Authority a commencé à rétablir lentement le service de métro en commençant par les lignes en lettres après l'inondation de nombreuses stations. De plus, des voies ferrées ont été inondées, notamment dans le Bronx, et environ 17 à 18 trains ont été bloqués dans la nuit de mercredi à jeudi.