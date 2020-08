EN IMAGES - Plus de 350 incendies en Californie, des milliers d'évacuations

Végétation calcinée, voitures et habitations ravagées par les flammes : les feux ont dévoré plus de 20.000 hectares dans la région ces derniers jours selon les autorités. "Nous sommes actuellement en train de lutter contre 367 feux", a tweeté le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Des milliers de personnes ont dû être évacuées à quelques kilomètres au nord et au sud de San Francisco, où sévissent deux des plus grands brasiers répertoriés par les pompiers : le "SCU Lightning Complex" et le "LNU Lighning Complex" qui englobent plusieurs feux s'étant déclarés depuis lundi. Comme ci-dessous dans la ville de Napa, en Californie.

A Vacaville (photo ci-dessous), une ville d'environ 100.000 habitants située entre San Francisco et Sacramento, capitale de la Californie, des habitants ont été appelés à fuir en pleine nuit alors que les flammes attisées par des vents violents dévoraient des dizaines de maisons. Beaucoup ont été réveillés par des voisins ou des pompiers qui tapaient désespérément à leurs portes et sont partis simplement vêtus de leurs pyjamas. Certains ont subi des brûlures dans leur fuite.

Plusieurs incendies ont aussi été enregistrés dans le Colorado, où un temps chaud et sec a alimenté les flammes. Les incendies sont devenus plus fréquents et plus importants en Californie au cours des dernières années, en raison notamment du changement climatique. L'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, surnommé le Camp Fire, a eu lieu en novembre 2018 dans le nord de l'Etat et a fait 86 morts.