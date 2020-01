En immersion avec les militaires de l'opération Barkhane : "Montrer que ces territoires n'appartiennent pas aux terroristes"

La lutte contre le terrorisme se joue, depuis 2013, au Sahel. Là, dans cet immense territoire de sable et de rocaille, la force Barkhane multiplie les opérations sur un terrain qui a vu 13 d'entre eux périr dans un accident d'hélicoptère à la fin du mois de novembre. Le combat contre les djihadistes devrait même s'intensifier, la France et les pays membres du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie) ont en effet annoncé une série de mesures destinées à contrer rapidement les groupes armés. Parmi elles, la création d'une "coalition pour le Sahel". En attendant sa mise en place, nos équipes ont suivi les militaires français de l’opération Barkhane au Mali. Durant cinq jours, elles sont restées dans les pas de ces soldats qui traquent les terroristes au milieu d’un désert immense et hostile, comme nous le raconte Esther Lefebvre.

L’immensité du Sahel donne-t-elle l’impression aux soldats français d’effectuer un "travail de fourmis" ?

C'est ce qu'on s'est dit durant le reportage : ils cherchent une aiguille dans une botte de foins. Il faut savoir que Barkhane opère dans cinq pays, de la Mauritanie au Tchad. Le but des soldats français ? Montrer que ces territoires n'appartiennent pas aux terroristes, même si les Etats locaux sont dépassés et n'y vont plus. Leurs opérations ne consistent pas seulement à interpeller des individus, mais montrer que les forces françaises sont présentes.

Il y a également un gros travail de renseignement, lequel se fait notamment avec des drones ou des avions de chasse, pour étudier en amont les mouvements des djihadistes. Les soldats français cherchent à "desilhouetter", c’est-à-dire savoir si par exemple dans un groupe de bergers, il y a des suspects qui se seraient infiltrés.