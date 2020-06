En Inde, des hôtels de luxe réquisitionnés pour accueillir des malades

L'Inde, qui a officiellement franchi ce samedi la barre des 500.000 cas de nouveau coronavirus, est touchée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. Les hôpitaux sont surchargés et chaque jour, les personnes positives sont toujours plus nombreuses. Car avec la levée du confinement, l'activité a repris et avec elle, la circulation du virus. A New Delhi, on compte désormais 73.000 malades et 2.400 morts depuis le début de la pandémie.

Début juin, le gouvernement de la mégapole a annoncé s'attendre à plus d'un demi-million de cas de Covid-19 fin juillet pour la seule capitale, soit une multiplication par près de vingt en deux mois. Cette flambée nécessiterait, selon les estimations officielles, 80.000 lits d'hôpitaux. Delhi n'en compte que 13.000 en temps normal, en additionnant ceux du public et du privé. La situation est telle que la ville est obligée d'employer les grands moyens pour faire face à l'afflux de patients : elle a ordonné la réquisition d'hôtels de luxe, de wagons de train et de salles de réception pour les accueillir. Et ce sont les employés de ces hôtels qui seront chargés de prêter main-forte au personnel hospitalier.