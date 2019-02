En marge de la crise politique au Venezuela, la crainte d'un retour des épidémies

Selon The Lancet, ce retour des épidémies s'explique par plusieurs facteurs. Par exemple le nombre de médecins qui ont quitté le pays, où ils n'avaient plus de travail. Mais aussi la multiplication des mines illégales dans la jungle, au sud du pays : c'est là que des foyers épidémiques qui n'avaient jamais été traités ont permis à la malaria de revenir en force. Des eaux stagnantes dans les camps où il n'y a pas de sanitaires permettent aux moustiques de proliférer, précise The Guardian.





Outre la malaria, c'est l'ensemble du système de santé du Venezuela qui vacille. Quelque 18.000 patients atteints de la maladie de Parkinson au Venezuela n'ont pas accès à un traitement qui coûte entre 400 et 600 dollars par mois. Le salaire minimum plafonne à 6 dollars. Dans les hôpitaux publics, 90% des produits médicaux nécessaires font défaut et presque tous les laboratoires publics ont fermé, selon une enquête nationale menée par l'ONG "Médecins pour la santé" conjointement avec le Parlement, unique institution contrôlée par l'opposition. Plus largement, des milliers de patients, atteints de maladies chroniques, accèdent difficilement à un traitement, selon des ONG et des organisations humanitaires. Celles-ci se montrent critiques vis-à-vis du gouvernement du président Nicolas Maduro, qui se refuse à admettre l'urgence humanitaire.