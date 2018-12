En moins d'une semaine, une cagnotte en ligne pour financer le mur de Trump récolte plus de 10 millions de dollars

Comment financer le mur à la frontière avec le Mexique ? A défaut de pouvoir s'appuyer sur le soutien du Congrès, Donald Trump bénéficie du soutien de ses électeurs. A l'appel de l'un d'entre eux, ils sont des milliers a avoir mis la main à la poche pour contribuer au paiement de l'ouvrage.





Sur la plateforme GoFundMe, un farouche soutien du milliardaire, Brian Kolfage, a lancé un appel aux dons en faveur du fameux mur. Cinq jours après son lancement, le 16 décembre, celle-ci s'élève désormais à 11 millions de dollars. Au total, 180.000 personnes ont participé. En réponse à ce rapide succès, Brian Kolfage a modifié l'objectif de sa cagnotte et a choisi le montant maximum possible sur GoFundMe, à savoir un milliard de dollars. Ni plus ni moins. Selon ses calculs, si chacun des 63 millions d'électeurs de Donald Trump participait à hauteur de 80 dollars, le mur serait financé.