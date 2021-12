En Nouvelle-Zélande, fumer sera progressivement interdit aux nouvelles générations

En vertu de la nouvelle législation, qui sera soumise au vote du parlement l'année prochaine, l'âge légal pour acheter du tabac - fixé à 18 ans dans le pays - sera progressivement relevé à partir de 2027, d'un an chaque année. Toute personne née après 2008 ne pourra donc, du moins en théorie, plus commencer à fumer.

En parallèle, le gouvernement néozélandais a déclaré son intention d'adopter une seconde loi visant cette fois à restreindre le nombre de points de vente de tabac et n'autoriser que les produits contenant un faible taux de nicotine, afin de diminuer le risque de dépendance. L'exécutif n'a pas mentionné le vapotage, pourtant en vogue chez les jeunes néo-zélandais. Comme le relève la presse locale, un rapport de novembre de la Asthma and Respiratory Foundation NZ estime à près de 20 % les étudiants qui vapotent quotidiennement.

Ce n'est pas le premier arsenal juridique dont se dote le pays pour lutter contre la cigarette. L'archipel avait interdit dès 1990 à l'industrie du tabac de sponsoriser le secteur du sport et en 2004 de fumer dans les bars. Le tabac, à l'origine d'un cancer sur quatre, reste la principale cause de décès évitable en Nouvelle-Zélande avec entre 4 000 et 5 000 décès par an.

Ce bilan est encore plus lourd chez les communautés maories et du Pacifique, où le taux de fumeurs est près de deux fois plus important que les 13,5% enregistrés au sein du reste de la population néo-zélandaise. Quelque 32 % des femmes maories fument, le taux le plus élevé du pays, selon le ministère. Le taux est de 25 % pour les hommes maoris. Avec ce plan, le gouvernement espère faire chuter le nombre de fumeurs dans l'archipel à 5% d'ici 2025. Un objectif qui permettrait à l'État d'économiser l'équivalent de près de 3,3 milliards d'euros de dépenses de santé.