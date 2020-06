En pleine conférence de presse, Donald Trump évoque un vaccin imaginaire contre le VIH

Il a également fait part de son admiration pour les scientifiques et les médecins travaillant dans cette recherche d'un vaccin, se laissant aller à une déclaration supplémentaire : "Je suis de très près ce que font les scientifiques, les médecins. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont déjà mis au point de nombreux autres traitements au cours de ces dernières années. Ce sont les meilleurs, les plus intelligents, les plus brillants, ils ont mis au point le vaccin contre le sida. Comme vous le savez, il y a différentes choses lancées, et maintenant diverses entreprises sont impliquées."

Le président américain est ensuite revenu sur ses propos : "Avant, le sida était une condamnation à mort, et maintenant les gens vivent grâce à une pilule. C’est une chose incroyable." Or, cette affirmation est une nouvelle fois approximative. Selon le Sidaction, "si la recherche a considérablement progressé depuis le début de l’épidémie et a permis, pour ceux qui ont accès aux traitements, de vivre avec le VIH, un constat demeure : en 2019, on meurt toujours du VIH/sida dans le monde et aucune guérison n’est possible. Il n’existe pas non plus de vaccin".